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20:42, 26 марта 2025Экономика

В России задумались над адресной поддержкой застройщиков

Замминистра Стасишин: Минстрой прорабатывает адресные меры поддержки девелоперов
Виктория Клабукова

Фото: Alexander Legky / Globallookpress.com

В Минстрое России задумались над предоставлением девелоперам адресных мер поддержки. Об этом в Госдуме заявил замглавы ведомства Никита Стасишин, передает «Интерфакс».

По словам замминистра, проблем с темпами ввода объектов в эксплуатацию нет. Однако текущая ситуация вынуждает Минстрой вернуться к разработке программы поддержки застройщиков. Так, в 2022 году была реализована программа субсидирования ставок проектного финансирования. Параметры новой программы пока не уточняются, но в ведомстве обещают, что они будут привязаны к объемам распроданности. В данный момент из общего объема строящегося жилья площадью 117 миллионов квадратных метров распродано 30 процентов объектов. Реструктуризация по портфелям проектного финансирования однозначно не рассматривается, подчеркнул Стасишин.

По статистике Минстроя, число новых проектов в последнее время сокращается — показатель упал на 26 процентов впервые с 2021 года. Также существенно упали объемы выдачи на рынке рыночной ипотеки. Количество выданных кредитов снизилось на 57 процентов.

В конце февраля в Минстрое предупредили о предстоящем дефиците финансирования нового строительства. По оценкам ведомства, поступающих на эскроу-счета средств может оказаться недостаточно для запуска и ввода в эксплуатацию новых проектов в 2026 и 2027 годах.

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