Зеленский назвал депрессивным сценарий принудительного мира на Украине

Зеленский: От сценария с принудительным миром Украина впадет в депрессию

Сценарий с принудительным урегулированием конфликта будет очень депрессивным для Украины. Так возможность вынужденного мира прокомментировал в интервью для Times президент Украины Владимир Зеленский.

«Если следующим этапом будет вынужденный, унизительный мир, (...) то Украина впадет в депрессию», — заявил украинский лидер.

Он заявил, что принуждение к миру было бы предательством Украины, и выразил уверенность, что союзники Киева на это не пойдут.

В интервью Зеленский также прокомментировал переговоры России и США по Украине. По его словам, позиция Вашингтона выгоднее Москве.