Зеленский прокомментировал переговоры России и США по Украине

Зеленский: Позиция США по Украине выгодна России

Соединенные Штаты не поддерживают Россию и Украину, однако позиция США по конфликту выгодна РФ. Об этом заявил украинский лидер Владимир Зеленский в интервью журналу Time.

«Американцы где-то посередине. Ни за нас, ни за Россию, но я думаю, что это играет в пользу россиян», — прокомментировал Зеленский.

Украинский лидер добавил, что в случае отказа России от прекращения огня Киев рассчитывает на ужесточение санкций. Также Зеленский заранее обвинил РФ в том, что она «постоянно будет нарушать договоренности».

Ранее Зеленский обвинил Россию в «манипуляциях» в переговорах с США и желании «обмануть весь мир».

До того Кремль опубликовал согласованный Москвой и Вашингтоном список российских и украинских объектов, подпадающих под действие временного моратория на удары по энергосистеме.