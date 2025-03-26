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01:58, 26 марта 2025Бывший СССР

Зеленский прокомментировал переговоры России и США по Украине

Зеленский: Позиция США по Украине выгодна России
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Соединенные Штаты не поддерживают Россию и Украину, однако позиция США по конфликту выгодна РФ. Об этом заявил украинский лидер Владимир Зеленский в интервью журналу Time.

«Американцы где-то посередине. Ни за нас, ни за Россию, но я думаю, что это играет в пользу россиян», — прокомментировал Зеленский.

Украинский лидер добавил, что в случае отказа России от прекращения огня Киев рассчитывает на ужесточение санкций. Также Зеленский заранее обвинил РФ в том, что она «постоянно будет нарушать договоренности».

Ранее Зеленский обвинил Россию в «манипуляциях» в переговорах с США и желании «обмануть весь мир».

До того Кремль опубликовал согласованный Москвой и Вашингтоном список российских и украинских объектов, подпадающих под действие временного моратория на удары по энергосистеме.

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