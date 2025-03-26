Жители Лондона пожаловались на ночные оргии в городском парке

Ночные оргии нанесли ущерб историческому городскому парку на севере Лондона. Об этом сообщает Daily Mail.

Местные жители жалуются на состояние Финсбери-парка и призывают муниципальный совет закрывать его на ночь, поскольку там торгуют наркотиками, занимаются проституцией и время от времени устраивают масштабные секс-вечеринки. По их мнению, «секс-вечеринки уничтожают места обитания диких животных».

Кэти Доусон, председатель благотворительной организации «Друзья Финсбери-парка», рассказала, что муниципальный совет объясняет невозможность закрыть парк нехваткой средств. Однако Доуссон считает, что это отговорка, поскольку благодаря летним концертам и фестивалям, проходящим в парке, совет ежегодно получает около 1,2 миллиона фунтов стерлингов (131 миллиард рублей).

По словам Доусон, в середине марта в парке прошла оргия с участием 80 человек. В результате пострадали клумбы и кусты, посаженные полтора столетия назад. Она утверждает, что участники секс-вечеринки использовали их как место для утех.

Ранее сообщалось, что секс-вечеринка в лондонском особняке миллионера Эдварда Дейвенпорта закончилась массовой дракой. Четверо мужчины попали в больницу, причем у троих из них были ножевые ранения.