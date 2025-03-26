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08:03, 26 марта 2025Из жизни

Жители Лондона пожаловались на ночные оргии в городском парке

Алиса Дмитриева
Алиса Дмитриева (Редактор отдела «Из жизни»)

Фото: Henry Nicholls / Reuters

Ночные оргии нанесли ущерб историческому городскому парку на севере Лондона. Об этом сообщает Daily Mail.

Местные жители жалуются на состояние Финсбери-парка и призывают муниципальный совет закрывать его на ночь, поскольку там торгуют наркотиками, занимаются проституцией и время от времени устраивают масштабные секс-вечеринки. По их мнению, «секс-вечеринки уничтожают места обитания диких животных».

Кэти Доусон, председатель благотворительной организации «Друзья Финсбери-парка», рассказала, что муниципальный совет объясняет невозможность закрыть парк нехваткой средств. Однако Доуссон считает, что это отговорка, поскольку благодаря летним концертам и фестивалям, проходящим в парке, совет ежегодно получает около 1,2 миллиона фунтов стерлингов (131 миллиард рублей).

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По словам Доусон, в середине марта в парке прошла оргия с участием 80 человек. В результате пострадали клумбы и кусты, посаженные полтора столетия назад. Она утверждает, что участники секс-вечеринки использовали их как место для утех.

Ранее сообщалось, что секс-вечеринка в лондонском особняке миллионера Эдварда Дейвенпорта закончилась массовой дракой. Четверо мужчины попали в больницу, причем у троих из них были ножевые ранения.

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