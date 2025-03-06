Четверо мужчин попали в больницу после секс-вечеринки в особняке миллионера

Секс-вечеринка в лондонском особняке миллионера Эдварда Дейвенпорта закончилась массовой дракой. Об этом сообщает издание The Evening Standard.

Полиция прибыла на место происшествия около семи часов утра. По утверждению очевидца, к тому времени особняк напоминал уже не секс-клуб, а поле боя.

После вечеринки четверо мужчины попали в больницу, причем у троих из них были ножевые ранения. Еще троих арестовали сотрудники полиции.

Это далеко не первая секс-вечеринка, устроенная в особняке Эдварда Дейвенпорта. Он провел несколько лет за решеткой по обвинениям в мошенничестве.

Ранее сообщалось, что именно в особняке Дейвенпорта порномодель Бонни Блю поставила мировой рекорд, переспав с тысячей мужчиной за 12 часов. Каждому из них порномодель уделяла не более 41 секунды.