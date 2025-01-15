Порномодель рассказал о сексе с 1057 мужчинами за 12 часов и опубликовала видео очереди

Порномодель Бонни Блю рассказала, как ей удалось заняться сексом с 1057 мужчинами за 12 часов и поставить мировой рекорд. Об этом сообщает издание The Sun.

По словам Бонни Блю, поначалу для экономии времени она занималась групповым сексом с пятью мужчинами сразу. «Комната была набита под завязку, — утверждает она. — Подходили одна за другой группы по пять человек». В Tiktok она опубликовала видео из очереди, на которой мужчины вереницей поднимаются к ней по лестнице.

Затем, как утверждает порномодель, она решила дать партнерам больше времени. После этого мужчины стали подходить к ней по одному. «Так что один смотрел, пока я с кем-то другим, — рассказала она. — Это был просто какой-то конвейер». На каждого из них у нее оставалось в среднем не более 41 секунды — без учета простоев и передышек.

По информации издания Daily Mail, акция проходила в лондонском особняке 58-летнего британского миллионера Эдварда Дейвенпорта. Он и прежде устраивал там скандальные секс-вечеринки. Дейвенпорт провел несколько лет за решеткой по обвинениям в мошенничестве.

Ранее сообщалось, что Блю поблагодарила всех мужчин, которые приняли участие в 12-часовом сексе. Она также добавила, что сильно устала, однако ее кожа теперь выглядит намного лучше.