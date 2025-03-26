Жители Суджи рассказали о находившихся в городе немцах в военной форме во время оккупации

Жители Суджи во время оккупации видели в городе немцев в военной форме. О находившихся наемниках они рассказали ТАСС.
«Были у нас немцы, военные. Они разговаривали по-украински, но между собой речь германская. Они молодые, одному 20 лет, второй постарше», — вспомнила собеседница агентства.
По словам россиянки, действовавшая в Судже украинская военная комендатура искала в окрестностях города людей, чьи родственники работают на Курской атомной электростанции.
Ранее эвакуированные жители курского города рассказали о пропускной системе ВСУ в оккупации. С их слов, выданные пропуска напоминали аусвайсы, которые выдавались немецкими оккупационными властями во время Великой Отечественной войны.