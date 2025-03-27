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01:00, 27 марта 2025Ценности

54-летняя телеведущая задрала мини-юбку перед камерой

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Кадр: @noholdenbac

Популярная британская актриса и телеведущая Аманда Холден показала видео в откровенном наряде. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

В размещенном ролике 54-летняя знаменитость позировала в костюме лавандового цвета, состоящем из пиджака и юбки длины мини. Затем она подошла к камере и задрала нижнюю часть наряда, продемонстрировав под ней шорты. «Ты думаешь, что это юбка, но это шорты. И это хорошо, потому что твоя порядочность не пострадала», — с иронией сказала Холден.

Поклонники оценили видео телезвезды в комментариях. «Какие шикарные ноги», «Этот цвет так идет тебе», «Как всегда великолепно выглядишь», «Твои ноги просто сенсация», «Красивая женщина с отличным чувством юмора», — высказывались они.

В феврале сообщалось, что Аманда Холден показала откровенное фото с отдыха на Барбадосе.

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