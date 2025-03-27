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11:21, 27 марта 2025Ценности

61-летняя Лолита позагорала в купальнике с глубоким декольте

Певица Лолита Милявская позагорала в купальнике с глубоким декольте на отдыхе
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Кадр: @lolitamilyavskaya

Советская и российская эстрадная певица Лолита Милявская позагорала в откровенном наряде на отдыхе. Соответствующее видео опубликовано на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), насчитывающей 3,9 миллиона подписчиков.

61-летняя знаменитость предстала перед камерой, лежа в шезлонге у воды. Она позировала в слитном коричневом купальнике с принтом. Данный предмет гардероба оказался оформлен глубоким декольте, частично обнажавшим грудь артистки.

В свою очередь, звезда отказалась от фильтров, продемонстрировав пигментированную кожу на руках и бюсте.

Ранее в марте Лолита Милявская в откровенном наряде вышла на подиум на показе дизайнера Игоря Гуляева на Неделе моды в Москве.

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