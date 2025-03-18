61-летняя Лолита в откровенном платье вышла на подиум на Неделе моды в Москве

Лолита вышла на подиум в платье с разрезом до бедра на показе Игоря Гуляева

Советская и российская эстрадная певица Лолита Милявская вышла на подиум на показе дизайнера Игоря Гуляева на Неделе моды в Москве в откровенном наряде. Соответствующий пост опубликован в сторис на странице продюсера Иосифа Пригожина в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

61-летняя знаменитость появилась на шоу в черном макси-платье, которое было оформлено пайетками и широким разрезом до бедра. Также она надела головной убор из перьев, остроносые ботильоны на шпильках и массивные золотистые серьги-подвески.

Кроме того, звезда накрасила губы помадой в тон одежды и нанесла на ногти малиновый лак.

В октябре 2024 года Лолита Милявская также приняла участие в показе Игоря Гуляева на Неделе моды в откровенном наряде.