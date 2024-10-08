60-летняя Лолита вышла на подиум в откровенном наряде

Эстрадная певица Лолита Милявская вышла на подиум в Москве в боди и шубе

Советская и российская эстрадная певица Лолита Милявская приняла участие в показе дизайнера Игоря Гуляева на Московской неделе моды в откровенном наряде. Соответствующий ролик появился в ее Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

60-летняя исполнительница вышла на подиум в черном боди с белой лентой, повязанной вдоль талии и бедер. Поверх звезда надела шубу с цветным мехом. Помимо этого, дизайнеры предложили знаменитости примерить плотные черные колготки, ботильоны на каблуках и крупные серьги.

Образ Лолиты завершили укладка и макияж с графическими стрелками, черной помадой и зелеными бровями.

В августе Лолита раскрыла причину отказа от татуировок. Она подчеркнула, что набить изображение на коже она не решается из-за страха боли, поэтому использует переводные рисунки.