Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
13:18, 8 октября 2024Ценности

60-летняя Лолита вышла на подиум в откровенном наряде

Эстрадная певица Лолита Милявская вышла на подиум в Москве в боди и шубе
Лолита Милявская

Лолита Милявская. Фото: Пелагия Тихонова / РИА Новости

Советская и российская эстрадная певица Лолита Милявская приняла участие в показе дизайнера Игоря Гуляева на Московской неделе моды в откровенном наряде. Соответствующий ролик появился в ее Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

60-летняя исполнительница вышла на подиум в черном боди с белой лентой, повязанной вдоль талии и бедер. Поверх звезда надела шубу с цветным мехом. Помимо этого, дизайнеры предложили знаменитости примерить плотные черные колготки, ботильоны на каблуках и крупные серьги.

Материалы по теме:
Закоренелый холостяк Джордж Клуни давал клятву не жениться, но все-таки вступил в брак. Почему его свадьба была тайной?
Закоренелый холостяк Джордж Клуни давал клятву не жениться, но все-таки вступил в брак.Почему его свадьба была тайной?
15 октября 2022
«Мы переборщили с декольте» Золото, гламур и самые откровенные наряды звезд на главном балу в мире моды
«Мы переборщили с декольте»Золото, гламур и самые откровенные наряды звезд на главном балу в мире моды
3 мая 2022

Образ Лолиты завершили укладка и макияж с графическими стрелками, черной помадой и зелеными бровями.

В августе Лолита раскрыла причину отказа от татуировок. Она подчеркнула, что набить изображение на коже она не решается из-за страха боли, поэтому использует переводные рисунки.

Что думаешь? Оцени!
      Екатерина Ештокина
      Обсудить
      Последние новости

      Тела сорвавшихся с горы в Непале россиян не могут поднять из пропасти. Вертолетная компания запросила гигантскую сумму

      Сайты российских судов перестали работать

      Путин спрогнозировал рекордный товарооборот с Арменией

      Названа самая популярная российская видеоплатформа

      Невозможность отключения Турции от SWIFT объяснили

      Клан Берлускони захотел вернуться к власти в Италии

      Раскрыты подробности о единственном выжившем во время восхождения в Непале россиянине

      Российских пилотов пытались ослепить во время полета

      В России высказались об отношении Запада к переговорам Киева и Москвы

      Стилист Алеко Надирян начал продавать поношенные вещи более чем на миллион рублей

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше