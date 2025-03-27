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17:24, 27 марта 2025Силовые структуры

Арестованный топ-менеджер «Роснано» пытался скрыть свое имущество от следствия

Топ-менеджер «Роснано» Подольский пытался скрыть имущество на 200 млн рублей
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Сергей Петров / ТАСС

Топ-менеджер «Роснано» Борис Подольский, арестованный по делу о злоупотреблении полномочиями, пытался скрыть свое имущество от следствия. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на своего корреспондента из зала Мещанского районного суда Москвы, где рассматривается вопрос о продлении ареста.

По данным агентства, уже после избрания меры пресечения родственники Подольского сняли по доверенности более 200 миллионов рублей со счетов арестованного. Это следователи расценили как попытку воспрепятствовать расследованию и скрыть имущество.

Топ-менеджера «Роснано» задержали 30 января. У него и бывшего управляющего директора по финансам «Роснано» Артура Галстяна обнаружили имущество на 275 и 260 миллионов рублей соответственно.

Ранее стало известно, что у Подольского есть иностранное гражданство.

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