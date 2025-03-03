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07:49, 3 марта 2025Силовые структуры

У арестованного топ-менеджера «Роснано» обнаружили иностранное гражданство

РИА Новости: У топ-менеджера «Роснано» Подольского нашли иностранное гражданство
Сергей Грехов (Ночной линейный редактор)

Фото: Мария Григорьева / «Лента.ру»

У арестованного по делу о превышении полномочий топ-менеджера «Роснано» Бориса Подольского есть иностранное гражданство, сообщает РИА Новости со ссылкой на судебные документы.

В материалах говорится, что у Подольского вместе с гражданством другого государства есть «финансовые возможности», которые могут позволить ему «скрыться от следствия и суда, уничтожить доказательства, иным путем воспрепятствовать производству по делу».

По версии следствия, в 2017 году Подольский и его сообщники продемонстрировали акционеру в лице государства ложную отчетность. Таким образом они решили скрыть неудовлетворительные результаты экономической деятельности компании и получить дополнительное финансирование. С 2022 по 2024 год государство выделило «Роснано» более 43 миллиардов рублей.

Подольского задержали 30 января. У него и бывшего управляющего директора по финансам «Роснано», Артура Галстяна обнаружили имущество на 275 и 260 миллионов рублей соответственно.

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