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14:48, 1 февраля 2025Силовые структуры

Названа причина ареста экс-замглавы правления «Роснано»

В Москве суд арестовал экс-замглавы правления «Роснано» Подольского
Варвара Митина (редактор)

Фото: Telegram-канал Суды общей юрисдикции города Москвы

В Москве суд арестовал бывшего заместителя главы Правления государственной корпорации «Роснано» Бориса Подольского. Об это «Ленте.ру» рассказали в пресс-службе суда.

Подольский будет под стражей месяц и 28 суток. Его защита просила назначить более мягкую меру пресечения. Мужчина проходит обвиняемым по статье 285 УК РФ («Злоупотребление должностными полномочиями»).

По версии следствия, в 2017 году Подольский и его сообщники продемонстрировали акционеру в лице государства ложную отчетность. Таким образом они решили скрыть неудовлетворительные результаты экономической деятельности компании и получить дополнительное финансирование. С 2022 по 2024 год государство выделило «Роснано» более 43 миллиардов рублей.

Подольского задержали 30 января. У него и его сообщника, бывшего управляющего директора по финансам «Роснано», Артура Галстяна обнаружили имущество на 275 и 260 миллионов рублей соответственно.

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