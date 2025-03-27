Банки начали чаще отказывать россиянам в ипотеке

НБКИ: В феврале 2025-го банки отклонили более 56 процентов обращений за ипотекой

С начала 2025 года российские банки стали чаще отказывать в выдаче ипотечных кредитов физлицам. На это указывают данные Национального бюро кредитных историй (НБКИ), пишет РБК.

Согласно статистике, в январе и феврале этого года на отклоненные заявки на новую ипотеку пришлось 55,4 и 56,2 процента от их общего числа, что гораздо выше по сравнению с декабрем прошлого года — 49,9 процента. Таким образом, с начала года доля отклоненных заявок выросла на 6,3 процента пункта, несмотря на то, что до этого показатель снижался в течение пяти месяцев.

По словам директора по маркетингу НБКИ Алексея Волкова, пик отказов в жилищных кредитах наблюдался в июле 2024-го, после отмены программы льготной ипотеки и введением более строгих условий по семейной — тогда показатель составил 59 процентов. Между тем через некоторое время финансовые организации столкнулись с замедлением темпов выдачи ипотечных кредитов, что стимулировало их ослабить критерии для заемщиков. Он также указал на изменение в планах банков: если в предыдущем году они стремились к росту ипотечного портфеля, то в 2025-м их амбиции стали более умеренными. Впоследствии это стало одним из оснований для роста доли отказов по ипотечным заявкам в начале нынешнего года.

Ранее в марте управляющий директор компании «Метриум» Руслан Сырцов заявил, что ставки по ипотеке в РФ снизятся не раньше, чем в следующем году.