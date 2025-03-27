Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
09:43, 27 марта 2025Экономика

Банки начали чаще отказывать россиянам в ипотеке

НБКИ: В феврале 2025-го банки отклонили более 56 процентов обращений за ипотекой
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Александр Патрин / Коммерсантъ

С начала 2025 года российские банки стали чаще отказывать в выдаче ипотечных кредитов физлицам. На это указывают данные Национального бюро кредитных историй (НБКИ), пишет РБК.

Согласно статистике, в январе и феврале этого года на отклоненные заявки на новую ипотеку пришлось 55,4 и 56,2 процента от их общего числа, что гораздо выше по сравнению с декабрем прошлого года — 49,9 процента. Таким образом, с начала года доля отклоненных заявок выросла на 6,3 процента пункта, несмотря на то, что до этого показатель снижался в течение пяти месяцев.

По словам директора по маркетингу НБКИ Алексея Волкова, пик отказов в жилищных кредитах наблюдался в июле 2024-го, после отмены программы льготной ипотеки и введением более строгих условий по семейной — тогда показатель составил 59 процентов. Между тем через некоторое время финансовые организации столкнулись с замедлением темпов выдачи ипотечных кредитов, что стимулировало их ослабить критерии для заемщиков. Он также указал на изменение в планах банков: если в предыдущем году они стремились к росту ипотечного портфеля, то в 2025-м их амбиции стали более умеренными. Впоследствии это стало одним из оснований для роста доли отказов по ипотечным заявкам в начале нынешнего года.

Ранее в марте управляющий директор компании «Метриум» Руслан Сырцов заявил, что ставки по ипотеке в РФ снизятся не раньше, чем в следующем году.

    Обсудить
    Последние новости

    Военкор сообщил об осложнении еще на одном участке российско-украинской границы

    Мощный пожар в отеле на горнолыжном курорте Турции попал на видео

    В МИД рассказали о подготовке визита Ким Чен Ына в Россию

    Главу российской строительной компании задержали за взятку сотруднику Госжилнадзора

    Российские слаломисты выступят на чемпионатах мира и Европы 2025 года

    Польша начала готовить население к войне

    В Европе предложили план размещения войск на Украине

    Российская авиакомпания запустила распродажу билетов со скидками до 50 процентов

    Российский регион впервые понизил выплату при заключении контракта с Минобороны

    Россиянка десять лет носила на спине 6-килограммовую опухоль

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше