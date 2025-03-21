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16:13, 21 марта 2025Экономика

Предсказан срок снижения ставок по ипотеке в России

Риелтор Сырцов: Ставки по ипотеке в России снизятся не раньше 2026 года
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Ставки по ипотеке в России снизятся не раньше 2026 года. Такой срок удешевления жилищных кредитов предсказал управляющий директор компании «Метриум» Руслан Сырцов, пишет РИА Новости.

По словам риелтора, сохранение Центробанком (ЦБ) ключевой ставки на уровне 21 процента годовых означает, что регулятор не считает ситуацию с инфляцией ухудшающейся. «Для застройщиков и покупателей это будет сигналом того, что снижение ставок по ипотеке все-таки можно ожидать в 2026 году», — пояснил Сырцов.

Эксперт считает, что сохранения ключевой ставки на текущем уровне будет достаточно для стабилизации экономической ситуации. Однако на доступность недвижимости в стране это почти никак не повлияет.

Ранее ЦБ решил в третий раз подряд сохранить ключевую ставку на уровне 21 процента. Такого решения ожидало подавляющее большинство аналитиков, отмечавших, что поводов для нового повышения нет, а возможность смягчения денежно-кредитной политики в марте регулятор во время прошлого заседания не рассматривал.

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