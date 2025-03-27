Воронежская область вновь подверглась атаке беспилотников

Губернатор Гусев: На подлете к Воронежу сбили еще несколько беспилотников

Средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили еще несколько беспилотников на подлете к Воронежу. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев в своем Telegram-канале.

Предварительно, никто не пострадал, информация о разрушениях не поступала, уточнил он. Гусев предупредил, что опасность атаки беспилотников в регионе сохраняется. Он также напомнил жителям, что не следует публиковать в сети кадры с места происшествия.

Ранее украинские войска пытались ударить по Крыму. Как сообщили в Минобороны России, в ночь на 25 марта полуостров атаковали пять беспилотников. Дроны были сбиты средствами ПВО.