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22:29, 27 марта 2025Россия

Воронежская область вновь подверглась атаке беспилотников

Губернатор Гусев: На подлете к Воронежу сбили еще несколько беспилотников
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: MOD Russia / Globallookpress.com

Средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили еще несколько беспилотников на подлете к Воронежу. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев в своем Telegram-канале.

Предварительно, никто не пострадал, информация о разрушениях не поступала, уточнил он. Гусев предупредил, что опасность атаки беспилотников в регионе сохраняется. Он также напомнил жителям, что не следует публиковать в сети кадры с места происшествия.

Ранее украинские войска пытались ударить по Крыму. Как сообщили в Минобороны России, в ночь на 25 марта полуостров атаковали пять беспилотников. Дроны были сбиты средствами ПВО.

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