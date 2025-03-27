Истребители НАТО подняли в воздух для перехвата российского самолета

Bild: Истребители НАТО были подняты по тревоге из-за российского самолета Ил-20М

Истребители НАТО были отправлены в воздух для перехвата российского военного самолета Ил-20М. Об этом сообщает газета Bild со ссылкой на источники.

Инцидент произошел утром в четверг, 27 марта. Уточняется, что Ил-20М был замечен к востоку от острова Рюген в Балтийском море. Около 9:30 по местному времени (11:30 по московскому) с расположенной на севере Германии авиабазы Лаге вылетели два истребителя Eurofighter Военно-воздушных сил (ВВС) ФРГ. Действия были предприняты с целью обеспечения безопасности воздушного пространства Североатлантического альянса, говорится в материале.

Как утверждает издание, российский самолет якобы летел с выключенным транспондером и не отвечал на запросы диспетчеров.