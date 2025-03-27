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07:27, 28 марта 2025ЭкономикаЭксклюзив

Во Франции испугались последствий одной возможной меры Трампа

Во Франции обеспокоились планами Трампа увеличить пошлины на алкоголь из ЕС
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Stephane Mahe / Reuters

Депутат французского парламента Валери Базан-Мальгра обратилась к министру сельского хозяйства Анни Женевар с призывом срочно принять меры ответа на планы президента США Дональда Трампа ввести 200-процентные пошлины на европейские алкогольные напитки, в том числе шампанское. С текстом письма парламентария ознакомилась «Лента.ру».

«Госпожа Валери Базан-Мальгра обращает внимание госпожи министра сельского хозяйства и продовольственного суверенитета [Франции Анни Женевар] на намерение президента Трампа ввести 200-процентные таможенные пошлины на все алкогольные напитки из Европейского Союза, и в особенности на шампанское, которое, судя по всему, является приоритетной целью в текущем контексте», — говорится в обращении.

Эта непропорциональная мера повлечет крайне негативные последствия для виноделов, которые уже страдают от рыночных колебаний и экономических трудностей. Важно подчеркнуть, что не существует жизнеспособного альтернативного рынка, способного компенсировать потери от этих пошлин, что делает французских производителей особенно уязвимыми

Валери Базан-Мальгра чепутат французского парламента

В связи с этим она просит министра срочно предпринять необходимые шаги для поддержки французских виноделов в свете лицом новых угроз. «Необходимо рассмотреть меры по исключению вин и крепких алкогольных напитков из этой торговой конфронтации с США, что позволит сохранить винодельческое наследие, и без того сталкивающееся с множеством вызовов», — заключила Базан-Мальгра.

13 марта Трамп написал в своей соцсети Truth Social написал, что в случае, если ЕС не отменит свои «злобные 50-процентные пошлины на виски», США могут обложить алкоголь, поставляемый из входящих в сообщество государств тарифом в размере 200 процентов, что «будет отлично для производства вина и шампанского в США».

По словам американского президента, заградительные пошлины об ответном введении которых он думает, распространятся «на все вина, шампанское и содержащую алкоголь продукцию из Франции и других стран ЕС».

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