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17:19, 27 марта 2025Ценности

Екатерина Варнава неприличным жестом ответила на критику худобы

Актриса Екатерина Варнава показала средний палец в ответ на критику худобы
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Кадр: @kativarnava

Российская актриса и телеведущая Екатерина Варнава неприличным жестом ответила на критику худобы. Соответствующее видео появилась в ее Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), насчитывающем 7,5 миллиона подписчиков.

40-летняя знаменитость станцевала перед камерой в коричневом топе, заправленном в голубые расклешенные джинсы. Также она надела фуражку и босоножки на массивной подошве.

При этом артистка показала на камеру средний палец. «Посвящается тем, кто меня хоронит, ставит мне диагнозы и знает, как лучше для меня. Пупсики, спасибо, я польщена», — указала она в подписи к посту.

Ранее в марте внешность Екатерины Варнавы на фото оценили словами «передоз "Оземпика"».

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