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13:50, 25 марта 2025Ценности

Внешность Екатерины Варнавы на фото оценили словами «передоз "Оземпика"»

Екатерина Ештокина

Фото: @kativarnava

Российская актриса и телеведущая Екатерина Варнава напугала фанатов худобой на новом фото. Публикация и комментарии появились в ее Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), насчитывающем 7,5 миллиона подписчиков.

Бывшая участница юмористического шоу Comedy Woman разместила снимок, на котором предстала в полосатой кофте. При этом звезда распустила завитые в легкие локоны волосы и нанесла макияж с графическими стрелками.

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Пользователи сети оценили внешность Варнавы в комментариях под постом. «Скоро от вас вообще ничего не останется, зачем?», «Передоз "Оземпика"», «Одни глаза остались», «Не кормят, что ли», «Мумия», — написали они.

В январе Варнава опубликовала видео в нижнем белье. Поверх упомянутого изделия артистка накинула черное пальто.

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