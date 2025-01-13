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11:16, 13 января 2025Ценности

Екатерина Варнава опубликовала видео в нижнем белье

Российская актриса Екатерина Варнава опубликовала видео в корсете и чулках
Екатерина Ештокина

Кадр: @aaneshka / @kativarnava

Российская актриса и телеведущая Екатерина Варнава показала видео в нижнем белье. Публикация появилась в ее Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), насчитывающем 7,5 миллиона подписчиков.

Бывшая участница юмористического шоу Comedy Woman позировала перед камерой в бежевом корсете без бретелей, расшитом кружевом. Помимо этого, звезда надела чулки на подвязках. Поверх помянутых изделий артистка накинула черное пальто.

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В качестве обуви она выбрала туфли в тон корсету на высоком каблуке. Дополнили образ Варнавы распущенные волосы, макияж в нейтральных оттенках и подвеска в виде сердца.

В декабре 2024 года Екатерина Варнава напугала фанатов худобой. Телеведущая надела черное мини-платье на молнии и с длинными рукавами.

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