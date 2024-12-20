Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
15:51, 20 декабря 2024Ценности

Екатерина Варнава напугала фанатов худобой

Екатерина Ештокина
Екатерина Варнава

Екатерина Варнава. Фото: @kativarnava

Российская актриса и телеведущая Екатерина Варнава напугала фанатов худобой на новых фото. Публикация и комментарии появились в ее Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), насчитывающем 7,5 миллиона подписчиков.

Бывшая участница юмористического шоу Comedy Woman предстала перед камерой в черном мини-платье на молнии и с длинными рукавами. В руках она держала маленькую черную сумку. При этом звезда завила короткие волосы в локоны и нанесла мейкап в нейтральных тонах.

Материалы по теме:
Из миллиардерши в банкрота. Кайли Дженнер распродает дома и рекламирует мобильные игры. Почему ее империя терпит крах?
Из миллиардерши в банкрота.Кайли Дженнер распродает дома и рекламирует мобильные игры. Почему ее империя терпит крах?
21 мая 2024
Голая Белла Хадид, Боня в страусе и Собчак с наручниками на шее. Как звезды удивляли публику на Каннском кинофестивале?
Голая Белла Хадид, Боня в страусе и Собчак с наручниками на шее.Как звезды удивляли публику на Каннском кинофестивале?
25 мая 2024

Поклонники взволновались внешним видом знаменитости, о чем написали в комментариях под постом. «Вид уже сильно голодный... а актриса супер!», «Катя, остановись», «Комментарий, скорее всего, удалят, но скажу, что сильно исхудали...», «Да кто ж ее не корми, такое чувство, что с ГУЛАГа. Ну кожа да кости», «Зачем так худеть-то, перебор», — возмутились они.

В ноябре Екатерина Варнава снялась с сумкой за три миллиона рублей. Так, она надела черную водолазку, узкие брюки и коричневые ботинки на каблуках, в руке у нее была сумка бренда Hermes.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «Среди военных и руководства истерика». При ударе по штабу СБУ ликвидированы высокопоставленные офицеры ВСУ

      Астролог из «Давай поженимся!» сделала прогноз на 2025 год

      Изменение климата связали с землетрясениями

      Генерала Кириллова похоронили. С ним простились Белоусов и Шойгу

      Омбудсмены России и Украины передали по 1500 рождественских посылок для военнопленных

      США провели переговоры об исключении ХТШ из перечня террористов

      Тренер посоветовал эффективное упражнение для прокачки верха тела

      Набиуллина назвала самый грозный вызов для российских банков

      Глава района в Курской области раскрыл детали массированного ракетного обстрела

      Набиуллина прокомментировала ситуацию с ключевой ставкой и курсом рубля

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше