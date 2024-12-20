Российская актриса и телеведущая Екатерина Варнава напугала фанатов худобой на новых фото. Публикация и комментарии появились в ее Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), насчитывающем 7,5 миллиона подписчиков.

Бывшая участница юмористического шоу Comedy Woman предстала перед камерой в черном мини-платье на молнии и с длинными рукавами. В руках она держала маленькую черную сумку. При этом звезда завила короткие волосы в локоны и нанесла мейкап в нейтральных тонах.

Поклонники взволновались внешним видом знаменитости, о чем написали в комментариях под постом. «Вид уже сильно голодный... а актриса супер!», «Катя, остановись», «Комментарий, скорее всего, удалят, но скажу, что сильно исхудали...», «Да кто ж ее не корми, такое чувство, что с ГУЛАГа. Ну кожа да кости», «Зачем так худеть-то, перебор», — возмутились они.

В ноябре Екатерина Варнава снялась с сумкой за три миллиона рублей. Так, она надела черную водолазку, узкие брюки и коричневые ботинки на каблуках, в руке у нее была сумка бренда Hermes.