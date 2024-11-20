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15:21, 20 ноября 2024Ценности

Екатерина Варнава снялась с сумкой за три миллиона рублей

Актриса Екатерина Варнава снялась с сумкой бренда Hermes за три миллиона рублей
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Российская актриса и телеведущая Екатерина Варнава снялась с аксессуаром Hermes Birkin за миллионы рублей. Публикация появилась в сторис ее Instagram-аккаунта (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), насчитывающего 7,5 миллиона подписчиков.

Бывшая участница юмористического шоу Comedy Woman предстала перед камерой в черной водолазке и узких брюках с разрезами внизу штанин. Также она надела коричневые ботинки на каблуках и держала в руке сумку бренда Hermes.

Фото: @kativarnava

Стоимость аксессуара подобной модели Birkin на сайте компании по перепродаже коллекционных сумок Madison Avenue Couture составляет 30,5 тысячи долларов (примерно 3 миллиона рублей).

Ранее в ноябре Екатерина Варнава опубликовала фото в боди и чулках.

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