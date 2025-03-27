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07:23, 27 марта 2025Мир

Экс-президент Франции назвал способ договориться с Путиным

Экс-глава Франции Олланд: Нужны рычаги воздействия, чтобы договориться с Путиным
Никита Хромин (ночной линейный редактор)
Франсуа Олланд

Франсуа Олланд. Фото: Global Look Press

С президентом России Владимиром Путиным можно договориться, но для этого нужны определенные условия. Об этом заявил экс-президент Франции Франсуа Олланд в интервью Die Zeit, его цитирует РБК.

Олланд пояснил, что для достижения результата необходимо иметь какие-либо рычаги воздействия. Он отметил, что Путин «много говорит». «Вы должны позволить ему говорить, но в какой-то момент вам придется его перебить и показать, что вы не принимаете то, что он говорит, и особенно то, что он делает», — подчеркнул бывший французский глава.

Политик в интервью также отметил, что все хотят завершения украинского конфликта, но нужно предоставить Украине гарантии безопасности.

Ранее в НАТО признали право Путина выдвигать требования за столом переговоров. В то же время там отметили, что президент России не может говорить альянсу, как действовать.

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