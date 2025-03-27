Экс-солистка «Серебра» расстегнула в ресторане надетую на голое тело кофту

Экс-солистка российской поп-группы «Серебро» Катя Кищук вышла в свет в откровенном наряде. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), насчитывающей 1,2 миллиона подписчиков.

31-летняя певица снялась, сидя за столом в ресторане. Она позировала в надетой на голое тело бежевой кофте со стразами. При этом знаменитость расстегнула до талии данный предмет гардероба, продемонстрировав часть обнаженной груди.

Кищук распустила и убрала назад волосы, оставив два локона у лица, обвела губы коричневым карандашом и выбрала в качестве украшений массивные блестящие серьги.

Ранее Кищук также снялась с полуголой грудью в откровенной позе.