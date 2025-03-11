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09:03, 11 марта 2025Ценности

Экс-солистка «Серебра» с полуголой грудью снялась в откровенной позе

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk___kkkk

Экс-солистка российской поп-группы «Серебро» Катя Кищук показала откровенные фото. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), насчитывающей 1,2 миллиона подписчиков.

31-летняя певица снялась на кровати в расстегнутом сверху корсете, который обнажал половину ее груди. Также она надела черные мини-шорты и мюли на массивной платформе и высоких каблуках, распустила волосы и нанесла макияж с черными стрелками на веках и розовой помадой на губах.

При этом на одном из кадров знаменитость стояла на четвереньках, на другом — лежала на боку, полностью оголив бедро.

Ранее в марте российская певица и экс-солистка поп-группы «Серебро» Ольга Серябкина снялась топлес.

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