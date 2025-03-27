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12:19, 27 марта 2025Экономика

Экспансию китайских автомобилей в Россию сочли опасной

Доцент Чередниченко: Агрессивную экспансию китайского автопрома пора ограничить
Кирилл Луцюк

Фото: Sergey Elagin / Business Online / Globallookpress.com

Продолжение безграничной и агрессивной экспансии китайских автомобилей на российский рынок пора ограничить. Об этом «Ленте.ру» заявил доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г. В. Плеханова Олег Чередниченко.

По его мнению, дальнейшее продолжение такой экспансии чревато несколькими рисками. Во-первых, раз нет диверсификации среди иностранных производителей (по факту в РФ сейчас представлены только китайские производители), то есть опасность полной блокировки рынка. Такое может случиться, если российско-китайские отношения резко испортятся. Вероятность такого поворота, сегодня исключительно гипотетического, стоит учитывать. Во-вторых, на внутреннем рынке Китая местный автопром существует в условиях очень жесткой конкуренции. А значит, некоторые из вышедших на российский рынок автопроизводителей из КНР могут обанкротиться.

«Что в этом случае делать потребителям, как обслуживать свои, ранее приобретенные автомобили?» — поинтересовался экономист.

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В свою очередь, международный финансовый советник, доцент кафедры финансов устойчивого развития РЭУ им. Г. В. Плеханова Мария Ермилова обратила внимание, что китайские автомобили являются достаточно серьезными конкурентами для отечественного производства. А между тем для государства актуально развитие собственного автомобилестроения. Кроме того, есть большие вопросы к качеству тех машин, которые привозят из КНР. Было немало случаев, когда они выходили из строя, а замена запчастей оказывалась не очень дешевым предприятием.

«Ряд зарубежных стран уже вводят ограничения на ввоз китайских автомобилей, и это не безосновательная мера. Поэтому для развития нашего автопрома стоит озаботиться тем, как все же улучшить условия производства и качество наших автомобилей», — констатировала Ермилова.

Ранее сообщалось, что жители часто сталкиваются с трудностями, пытаясь приобрести или заменить автозапчасти китайского производства. Одна из причин этого — низкое качество такой продукции.

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