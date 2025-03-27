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05:30, 27 марта 2025ЭкономикаЭксклюзив

Названы четыре главные проблемы с китайскими автозапчастями в России

Автоэксперт: В Россию поступает много китайских автозапчастей низкого качества
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Belkin Alexey / news.ru / Globallookpress.com

Россияне часто сталкиваются с проблемами при покупке и замене автозапчастей китайского производства, в том числе вызванными их низким качеством, рассказал автор и ведущий программы «Минтранс» Вячеслав Субботин. В беседе с «Лентой.ру» эксперт назвал четыре главные проблемы с комплектующими для автомобилей, поставляемыми из Китая.

«Как только китайские автомобили стали поступать на наш рынок, сразу стало понятно дилерам и мастерским, что нет самого главного — каталогов, сетей, подключений к фирменным программам, чтобы можно было заказать ту или иную деталь. У них несколько иная культура технической документации, которая отличается от мировой практики. Китайский автопром проходит длительный процесс становления. Второе — это слишком быстрая смена позиций, что тоже отчасти относится к вопросу документаций, когда нужно поменять деталь, ты ее заказываешь, и приходит деталь, которая уже не подходит. Третье — это очень долгий логистический процесс», — рассказал Субботин.

Четвертое — это качество деталей. Китайский автопром хорош и плох одновременно тем, что он предлагает гигантский спектр автозапчастей на все машины со всего мира, от самых дешевых, которые рассыпаются в руках, до высококачественных. Каждый хочет сэкономить: дилеры, производители и мастерские заказывают не оригинал, а то, что быстрее приходит. Зачастую качество просто отвратительное

Вячеслав Субботинавтор и ведущий программы «Минтранс»

Ранее генеральный директор управляющей компании «К-Групп» (сети СТО и магазинов автозапчастей «Кореана» и «Китаяна») Михаил Мартынов назвал самое уязвимое место китайских авто. По его словам, работа электроники и программного обеспечения является одним из самых проблемных мест китайских автомобилей.

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