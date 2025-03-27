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16:43, 27 марта 2025Ценности

Эмили Ратаковски кардинально сменила имидж и пожалела об этом

Фотомодель Эмили Ратаковски отрезала ровную челку и пожалела об этом
Мария Винар

Фото: Neilson Barnard / Getty Images

Американская актриса и фотомодель Эмили Ратаковски кардинально сменила имидж и пожалела об этом. Соответствующая публикация появилась на ее странице в TikTok.

33-летняя манекенщица поделилась видео, в котором предстала с новой прической. На размещенных кадрах видно, что знаменитость отрезала ровную челку и сделала некоторые пряди на голове разной длины. Однако, по ее словам, преображение получилось неудачным. «Да, я наложила на видео фильтр, потому что у меня худшая стрижка в моей жизни, и мне нужно чувствовать себя красивой», — заявила она.

В ролике Ратаковски сравнивал себя с солисткой инди-рок-группы Yeah Yeah Yeahs Карен О. «Главное, что это не я. Шок. Я могу это скрыть, но потом ветер начинает дуть, развевая мои волосы...», — посетовала звезда и подчеркнула, что из-за новой стрижки может потерять работу.

Ранее сообщалось, что Эмили Ратаковски снялась в нижнем белье для бренда Intimissimi.

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