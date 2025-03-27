Генерал рассказал об использовании Украиной израильской тактики при ударах по России

Липовой: ВСУ заимствовали у Израиля тактику тысячи порезов при ударах по РФ

Вооруженные силы Украины (ВСУ) заимствовали у Израиля «тактику тысячи порезов» при ударах по территории России с помощью беспилотников. Об использовании Киевом иностранных военных маневров рассказал в беседе с News.ru генерал-майор авиации Сергей Липовой.

«Это тактика тысячи порезов, которая полностью заимствована у НАТО и Израиля. Она рассчитана на то, что огромное количество беспилотников запускается и что хоть какой-то, но прорвет систему ПВО и достигнет своих целей», — рассказал военный.

Он добавил, что Украина обладает большим запасом дронов благодаря поставкам из Европы.

11 марта ВСУ попытались атаковать Россию беспилотниками. Всего было сбито 337 дронов, из них 74 — на подлете к Москве.