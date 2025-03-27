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20:05, 27 марта 2025Мир

Лидеры ЕС определились насчет санкций против России

Глава ЕК фон дер Ляйен: Страны ЕС продолжат оказывать давление на Россию
Владислав Китов (редактор отдела Мир)
СюжетСанкции против России:

Фото: Sarah Meyssonnier / Reuters

Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен заявила, что саммит лидеров Европейского союза (ЕС) в Париже подтвердил неизменность санкционной политики в отношении России. Ее слова приводятся на официальном сайте ЕК.

«Было совершенно ясно, что санкции остаются в силе. Мы хотим справедливого и прочного мирного соглашения. Это цель», — сказала она.

Фон дер Ляйен также отметила, что страны ЕС намерены наращивать поддержку Украины в ближайшей перспективе — как финансовую, так и военную.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что время для отмены странами ЕС санкций против России еще не пришло. Премьер-министры Польши и Великобритании Дональд Туск Кир Стармер призвали выработать механизм введения санкций в обход вето Венгрии.

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