Лидеры ЕС определились насчет санкций против России

Глава ЕК фон дер Ляйен: Страны ЕС продолжат оказывать давление на Россию

Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен заявила, что саммит лидеров Европейского союза (ЕС) в Париже подтвердил неизменность санкционной политики в отношении России. Ее слова приводятся на официальном сайте ЕК.

«Было совершенно ясно, что санкции остаются в силе. Мы хотим справедливого и прочного мирного соглашения. Это цель», — сказала она.

Фон дер Ляйен также отметила, что страны ЕС намерены наращивать поддержку Украины в ближайшей перспективе — как финансовую, так и военную.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что время для отмены странами ЕС санкций против России еще не пришло. Премьер-министры Польши и Великобритании Дональд Туск Кир Стармер призвали выработать механизм введения санкций в обход вето Венгрии.