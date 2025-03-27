Глава МИД Армении прибыл с официальным визитом в Казахстан

Глава МИД Армении Мирзоян прибыл в Казахстан с официальным визитом

Глава Министерства иностранных дел (МИД) Армении Арарат Мирзоян прибыл с официальным визитом в Казахстан. Об этом армянское дипломатическое ведомство сообщило в своем Telegram-канале.

«Стартовал официальный визит министра иностранных дел Республики Армения Арарата Мирзояная в Республику Казахстан», — указано в сообщении.

Отмечается, что в республике состоялась личная встреча Мирзояна с заместителем премьер-министра, министром иностранных дел Казахстана Муратом Нуртлеу.

Ранее Мирзоян и министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудили прогресс согласования текста мирного договора между Ереваном и Баку.