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16:54, 24 марта 2025Бывший СССР

Лавров обсудил с Мирзояном мирный договор Армении и Азербайджана

Лавров и Мирзоян обсудили прогресс мирного договора Еревана и Баку
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Maxim Shemetov / Pool / Reuters

Министры иностранных дел России и Армении Сергей Лавров и Арарат Мирзоян обсудили прогресс согласования текста мирного договора между Ереваном и Баку. Об этом сообщается на сайте МИД России после телефонного разговора дипломатов.

«Отмечен получивший высокую оценку в Москве прогресс в согласовании текста мирного договора между Ереваном и Баку», — указано в сообщении МИД.

Отмечается, что главы дипломатических ведомств обсудили вопросы двусторонней, региональной и глобальной повестки, а также график и содержание предстоящих контактов.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о готовности подписать мирный договор с Азербайджаном. По его словам, проект мирного соглашения уже согласован и ожидает подписания.

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