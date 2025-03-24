Лавров обсудил с Мирзояном мирный договор Армении и Азербайджана

Лавров и Мирзоян обсудили прогресс мирного договора Еревана и Баку

Министры иностранных дел России и Армении Сергей Лавров и Арарат Мирзоян обсудили прогресс согласования текста мирного договора между Ереваном и Баку. Об этом сообщается на сайте МИД России после телефонного разговора дипломатов.

«Отмечен получивший высокую оценку в Москве прогресс в согласовании текста мирного договора между Ереваном и Баку», — указано в сообщении МИД.

Отмечается, что главы дипломатических ведомств обсудили вопросы двусторонней, региональной и глобальной повестки, а также график и содержание предстоящих контактов.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о готовности подписать мирный договор с Азербайджаном. По его словам, проект мирного соглашения уже согласован и ожидает подписания.