Лавров обсудил с Мирзояном мирный договор Армении и Азербайджана

Министры иностранных дел России и Армении Сергей Лавров и Арарат Мирзоян обсудили прогресс согласования текста мирного договора между Ереваном и Баку. Об этом сообщается на сайте МИД России после телефонного разговора дипломатов.
«Отмечен получивший высокую оценку в Москве прогресс в согласовании текста мирного договора между Ереваном и Баку», — указано в сообщении МИД.
Отмечается, что главы дипломатических ведомств обсудили вопросы двусторонней, региональной и глобальной повестки, а также график и содержание предстоящих контактов.
Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о готовности подписать мирный договор с Азербайджаном. По его словам, проект мирного соглашения уже согласован и ожидает подписания.