Пашинян заявил о готовности подписать мирный договор с Азербайджаном

Пашинян: Я готов подписать мирный договор с Азербайджаном

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о готовности подписать мирный договор с Азербайджаном. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Я готов поставить свою подпись под этим документом», — написал Пашинян.

По его словам, проект мирного соглашения уже согласован и ожидает подписания.

Ранее глава пресс-службы Министерства иностранных дел Азербайджана Айхан Гаджизаде назвал условия подписания мирного договора с Арменией. По его словам, одним из главных условий для подписания договора является внесение изменений в конституцию Армении и роспуск Минской группы ОБСЕ.