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15:30, 19 марта 2025Бывший СССР

Пашинян заявил о готовности подписать мирный договор с Азербайджаном

Пашинян: Я готов подписать мирный договор с Азербайджаном
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Roman Naumov / URA.RU / Globallookpress.com

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о готовности подписать мирный договор с Азербайджаном. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Я готов поставить свою подпись под этим документом», — написал Пашинян.

По его словам, проект мирного соглашения уже согласован и ожидает подписания.

Ранее глава пресс-службы Министерства иностранных дел Азербайджана Айхан Гаджизаде назвал условия подписания мирного договора с Арменией. По его словам, одним из главных условий для подписания договора является внесение изменений в конституцию Армении и роспуск Минской группы ОБСЕ.

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