Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
12:11, 27 марта 2025Мир

Глава МИД одной страны НАТО пробежался по Москве

Глава МИД Венгрии Сийярто пробежался утром по Москве
Максим Габриелян (ведущий редактор отдела «Мир»)

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто пробежался утром по Москве во время своего визита в российскую столицу. Соответствующее видео размещено на его аккаунте в социальной сети Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

На коротком видео показана Воробьевская набережная Москвы и как по ней в пасмурную погоду бежит глава венгерского внешнеполитического ведомства.

В начале и конце ролика также можно увидеть статую Стального медведя — она была создана в 2016 году венгерским скульптором Габором Миклошом Сёке по приглашению Парка Горького. Ее возведение было приурочено к Масленице, и по задумке автора она символизирует вылезающего из берлоги сонного зверя, который дождался наступления весны.

8 октября прошлого года премьер-министр Армении Никол Пашинян, прибывший в Москву на заседание глав стран — участниц Содружества независимых государств (СНГ), прокатился по российской столице на велосипеде. Политик известен своей любовью к велопрогулкам. Ранее во время визита во Францию он проехался на велосипеде по улицам Парижа, а после возвращения в Армению осилил маршрут Ереван — Эчмиадзин — Ереван длиной 50 километров.

    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский рассказал, почему на самом деле согласился на перемирие с Россией. На что он надеялся?

    Популярная российская актриса показала фото в бикини

    Совфед одобрил закон о признании даты окончания Ленинградской битвы днем воинской славы

    В России наемника из Грузии заочно осудили за боевые действия на стороне Украины

    Захарова сообщила о недоговороспособности Киева из-за атак на энергообъекты

    Ипотечники бросились в Москву

    Популярный российский певец занялся проституцией в США

    Экспансию китайских автомобилей в Россию сочли опасной

    Хинштейн рассказал о подлой атаке ВСУ в районе Суджи

    Захарова назвала цель провокации в Буче

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше