Глава МИД Венгрии Сийярто пробежался утром по Москве

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто пробежался утром по Москве во время своего визита в российскую столицу. Соответствующее видео размещено на его аккаунте в социальной сети Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

На коротком видео показана Воробьевская набережная Москвы и как по ней в пасмурную погоду бежит глава венгерского внешнеполитического ведомства.

В начале и конце ролика также можно увидеть статую Стального медведя — она была создана в 2016 году венгерским скульптором Габором Миклошом Сёке по приглашению Парка Горького. Ее возведение было приурочено к Масленице, и по задумке автора она символизирует вылезающего из берлоги сонного зверя, который дождался наступления весны.

8 октября прошлого года премьер-министр Армении Никол Пашинян, прибывший в Москву на заседание глав стран — участниц Содружества независимых государств (СНГ), прокатился по российской столице на велосипеде. Политик известен своей любовью к велопрогулкам. Ранее во время визита во Францию он проехался на велосипеде по улицам Парижа, а после возвращения в Армению осилил маршрут Ереван — Эчмиадзин — Ереван длиной 50 километров.