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10:32, 27 марта 2025Силовые структуры

Главу российской строительной компании задержали за взятку сотруднику Госжилнадзора

В Уфе задержали главу строительной компании за взятку сотруднику Госжилнадзора
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

В Уфе задержали главу строительной компании за взятку сотруднику Госжилнадзора. Об этом сообщает РБК.

Возбуждено уголовное дело по статье 291 («Дача взятки в значительном размере») УК РФ.

По данным издания, 57-летний Филюс Ишбулатов, являясь генеральным директором строительной компании, передал государственному инспектору 50 тысяч рублей за выдачу и подписание положительного заключения на построенный дом. Деньги предназначались для ввода жилого комплекса в Ленинском районе.

Сотрудники ФСБ ведут антикоррупционное расследование в Госжилнадзоре с 2024 года. Ранее была выявлена масштабная схема получения взяток от представителей строительного бизнеса. Возбуждены дела в отношении 15 сотрудников ведомства и трех представителей строительных компаний. Они обвиняются в получении, посредничестве и даче взяток.

Ранее сообщалось, что россиянина осудили на восемь лет за дачу взятки сотруднику ФСБ.

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