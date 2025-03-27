Хинштейн рассказал о подлой атаке ВСУ в районе Суджи

Врио губернатора Хинштейн: Сотрудник полиции Суджи получил ранение при атаке ВСУ

Сотрудник отдела полиции недавно освобожденной Суджи Курской области получил ранение при очередной атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил врио курского губернатора Александр Хинштейн в Telegram.

По словам чиновника, ВСУ запустили дрон по автомобилю в Суджанском районе, в машине находился полицейский. Атаку Хинштейн назвал подлой и варварской. «Серьезных травм у мужчины нет, сейчас он обследуется амбулаторно», — рассказал врио губернатора.

Чиновник призвал жителей Курской области быть крайне внимательными и соблюдать безопасность.