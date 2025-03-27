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12:17, 27 марта 2025Россия

Хинштейн рассказал о подлой атаке ВСУ в районе Суджи

Врио губернатора Хинштейн: Сотрудник полиции Суджи получил ранение при атаке ВСУ
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Belkin Alexey / NEWS.ru / Globallookpress.com

Сотрудник отдела полиции недавно освобожденной Суджи Курской области получил ранение при очередной атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил врио курского губернатора Александр Хинштейн в Telegram.

По словам чиновника, ВСУ запустили дрон по автомобилю в Суджанском районе, в машине находился полицейский. Атаку Хинштейн назвал подлой и варварской. «Серьезных травм у мужчины нет, сейчас он обследуется амбулаторно», — рассказал врио губернатора.

Чиновник призвал жителей Курской области быть крайне внимательными и соблюдать безопасность.

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