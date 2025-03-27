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11:31, 27 марта 2025Россия

Белгородский губернатор заявил о сложной ситуации и выходе военных на боевые позиции

Белгородский глава Гладков: Обстановка в области сложная, все на боевых позициях
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Ситуация в Белгородской области на фоне попыток Вооруженных сил Украины (ВСУ) прорваться через границу является сложной. Об этом в Telegram-канале заявил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Чиновник рассказал о выходе всех военных на боевые позиции и добавил, что ситуация, несмотря на сложность, остается стабильной.

«Обстановка в Белгородской области сложная, но все находятся на своих боевых позициях (...) Наши военнослужащие с оружием в руках защищают нашу Родину, наших жителей», — сказал в обращении глава региона.

Ранее российский военкор сообщил об осложнении еще на одном участке российско-украинской границы.

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