Белгородский губернатор заявил о сложной ситуации и выходе военных на боевые позиции

Белгородский глава Гладков: Обстановка в области сложная, все на боевых позициях

Ситуация в Белгородской области на фоне попыток Вооруженных сил Украины (ВСУ) прорваться через границу является сложной. Об этом в Telegram-канале заявил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Чиновник рассказал о выходе всех военных на боевые позиции и добавил, что ситуация, несмотря на сложность, остается стабильной.

«Обстановка в Белгородской области сложная, но все находятся на своих боевых позициях (...) Наши военнослужащие с оружием в руках защищают нашу Родину, наших жителей», — сказал в обращении глава региона.

Ранее российский военкор сообщил об осложнении еще на одном участке российско-украинской границы.