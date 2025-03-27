Военкор сообщил об осложнении еще на одном участке российско-украинской границы

Военкор Сладков: Из неподтвержденного — осложнение ситуации в Брянской области

Обострилась ситуация еще на одном участке российско-украинской границы, на этот раз в Брянской области. Об этом сообщил российский военный корреспондент Александр Сладков в Telegram.

Как рассказал журналист, появившаяся у него информация об осложнении пока является неподтвержденной.

«Повышение активности вражеских коптеров. ВСУ привлекают к управлению дронами безусую молодежь. БПЛА у них огромное количество. (...) Не находят военной цели — бьют по гражданской», — описал ситуацию на границе военкор Сладков.

Параллельно с возможным обострением в Брянской области продолжаются бои с Вооруженными силами Украины под Курском. Кроме того, ВСУ пытаются атаковать и участок границы в Белгородской области.