Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
09:17, 27 марта 2025Россия

Военкор сообщил об осложнении еще на одном участке российско-украинской границы

Военкор Сладков: Из неподтвержденного — осложнение ситуации в Брянской области
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Обострилась ситуация еще на одном участке российско-украинской границы, на этот раз в Брянской области. Об этом сообщил российский военный корреспондент Александр Сладков в Telegram.

Как рассказал журналист, появившаяся у него информация об осложнении пока является неподтвержденной.

«Повышение активности вражеских коптеров. ВСУ привлекают к управлению дронами безусую молодежь. БПЛА у них огромное количество. (...) Не находят военной цели — бьют по гражданской», — описал ситуацию на границе военкор Сладков.

Параллельно с возможным обострением в Брянской области продолжаются бои с Вооруженными силами Украины под Курском. Кроме того, ВСУ пытаются атаковать и участок границы в Белгородской области.

    Обсудить
    Последние новости

    Военкор сообщил об осложнении еще на одном участке российско-украинской границы

    Трамп пригрозил ужесточить тарифы против Евросоюза и Канады

    Лавров рассказал о визите Путина в одну страну

    Россия и Северная Корея начнут строить совместный мост

    В России опасное заболевание начнут лечить по-новому при помощи крымских трав

    Трамп прокомментировал слухи о возможной отставке главы Пентагона после утечки чата

    Школьник устроил похороны живой матери и обвинил в этом учителя

    В Госдуме ответили на атаки ВСУ по энергообъектам в России

    Россиянка описала жизнь в Мексике словами «купить права проще, чем упаковку яиц»

    Для выпуска советского самолета не смогли найти инженеров

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше