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09:00, 27 марта 2025Россия

Стало известно об интенсивных боях с ВСУ в Курской области

Военкор Лисицын: ВС РФ ведут интенсивные бои с ВСУ у Гуево Курской области
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Вооруженные силы (ВС) России ведут интенсивные бои с украинскими подразделениями близ населенного пункта Гуево Курской области. Об этом стало известно из публикации военкора Евгения Лисицына в Telegram.

Как рассказал журналист, российским бойцам уже удалось форсировать реку Псел и выбить Вооруженные силы Украины (ВСУ) из северной части Гуево.

«Продолжаются интенсивные бои. (...) Также ВС РФ удалось еще немного продвинуться в южной части Гоголевки», — сообщил военкор Лисицын.

Ранее сообщалось, что бойцы ВСУ подорвались на своем же минном поле, когда отступали из населенного пункта Викторовка севернее Суджи.

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