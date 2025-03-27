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17:55, 27 марта 2025Экономика

Однушки предложили запретить брать в ипотеку в одном регионе России

В Адыгее предложили запретить выдавать семейную ипотеку на жилье менее 54 кв. м
Виктория Клабукова
СюжетЛьготная ипотека:

Фото: Григорий Собченко / Коммерсантъ

В Адыгее задумались об ограничении выдачи льготной ипотеки на однокомнатные квартиры. Об инициативе местных депутатов пишет ТАСС.

В Госсовете-Хасэ республики предлагают запретить выдачу кредитов по программе семейной ипотеки, если площадь квартиры составляет менее 54 квадратных метров. Однокомнатную квартиру, по статистике, приобретает каждый второй заемщик. По мнению адыгейских парламентариев, тратя ипотечные средства на покупку «однушки», ипотечники противоречат основной цели льготной программы — улучшение жилищных условий. В дальнейшем такая популярность малогабариток может ухудшить демографию, опасается председатель профильного парламентского комитета Тембот Шовгенов — стимула для рождения большего количества детей в таких квартирах у россиян не будет.

Кроме того, депутаты считают необходимым снизить ипотечную ставку на 1-2 процента, если после ее оформления у заемщика родился ребенок. Также предлагается расширить программу на многодетные семьи, где есть хотя бы один несовершеннолетний ребенок. Разработанные меры были направлены вице-премьеру РФ Татьяне Голиковой.

Ранее в петербургском Заксобрании предложили защитить пожилых ипотечников. Для них рекомендуют ввести государственную пожизненную ренту. Благодаря ей пенсионерам помогут в погашении кредита, а их жилье впоследствии отойдет государству, пополнив жилищный фонд для поддержки отдельных категорий граждан.

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