В России предложили защитить пожилых ипотечников

Депутат Рябоконь: Для пожилых заемщиков можно ввести ипотечную ренту

Пожилых ипотечников призвали защитить на государственном уровне. С таким предложением выступил депутат петербургского Заксобрания Андрей Рябоконь, пишет «Парламентская газета».

Возраст трети заемщиков сегодня превышает 40 лет, а срок выплаты кредита — 25 лет. Учитывая популярность реструктуризации долга, сроки выплат могут затянуться вплоть до пенсии, когда средств на покрытие платежей у россиян может не остаться, пояснил парламентарий. При средней пенсии в 24,1 тысячи рублей ежемесячный платеж по ссуде составляет больше 34 тысяч.

В свете этого Рябоконь предлагает ввести государственную пожизненную ренту. Благодаря этому, по задумке автора проекта, власти смогут предотвратить массовый дефолт ипотечников: пенсионерам помогут в погашении ипотеки, а их жилье впоследствии отойдет государству, пополнив жилищный фонд для поддержки отдельных категорий граждан. Вдобавок таким заемщикам ежемесячно предоставляли платеж, размер которого зависел бы от разницы между рыночной ценой жилплощади и остатком ипотечного долга. В дальнейшем такую госренту можно было бы распространить на многодетные семьи и матерей-одиночек, взявших ипотеку, считает Рябоконь. Данная инициатива уже направлена на обсуждение в Минстрой.

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