Ким Чен Ына удостоили медали в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне

Посольство России передало Ким Чен Ыну медаль, посвященную 80-летию Победы

Посольство России в Пхеньяне по указу президента Владимира Путина передало лидеру КНДР Ким Чен Ыну медаль, посвященную 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Об этом дипведомство сообщило в своем Telegram-канале.

«27 марта во дворце съездов "Мансудэ" состоялась церемония передачи медали "80 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941 — 1945 гг.", которой по Указу Президента Российской Федерации от 2 сентября 2024 года удостоен Председатель государственных дел Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ын», — говорится в публикации.

Посол России Александр Мацегора передал медаль заместителю председателя президиума Верховного Народного Собрания КНДР Кан Юн Соку. Он выразил признательность от имени Ким Чен Ына и заявил, что награда подтвердила высокий уровень партнерства между двумя странами.

Ранее Ким Чен Ын заявил, что Северная Корея продолжит неизменно поддерживать Россию в конфликте на Украине. Он также указал на полностью совпадающие позиции стран по важным региональным и международным вопросам.