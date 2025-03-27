Коалиции по поддержке Украины предрекли крах

Ирландский журналист Чей Боуз заявил, что так называемая коалиция желающих, призванная помогать Украине, начала разваливаться через десять дней после ее создания. Об этом он написал в социальной сети X.
Боуз прокомментировал данные том, что ключевые страны коалиции — Великобритания и Франция — отказываются от идеи размещения войск на Украине в пользу поставок оружия. «Коалиция желающих продержалась десять дней», — иронично написал он.
Ранее агентство Bloomberg сообщило, что премьер-министр Великобритании Кир Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон пытаются привлечь 37 стран к созданию коалиции, чтобы разместить миротворцев на Украине и предоставить Киеву гарантии безопасности. У желающих вступить в объединение стран спрашивают, какие гарантии они готовы предоставить.