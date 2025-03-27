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05:56, 27 марта 2025Интернет и СМИ

Коалиции по поддержке Украины предрекли крах

Журналист Боуз: Коалиция Европы по поддержке Украины продержалась десять дней
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Unsplash

Ирландский журналист Чей Боуз заявил, что так называемая коалиция желающих, призванная помогать Украине, начала разваливаться через десять дней после ее создания. Об этом он написал в социальной сети X.

Боуз прокомментировал данные том, что ключевые страны коалиции — Великобритания и Франция — отказываются от идеи размещения войск на Украине в пользу поставок оружия. «Коалиция желающих продержалась десять дней», — иронично написал он.

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Ранее агентство Bloomberg сообщило, что премьер-министр Великобритании Кир Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон пытаются привлечь 37 стран к созданию коалиции, чтобы разместить миротворцев на Украине и предоставить Киеву гарантии безопасности. У желающих вступить в объединение стран спрашивают, какие гарантии они готовы предоставить.

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