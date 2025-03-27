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22:33, 27 марта 2025Экономика

Россияне возмутились заселением в одну квартиру 13 гастарбайтеров

В Липецке соседи возмутились заселением в одну квартиру 13 мигрантов
Виктория Клабукова

Фото: Василий Шапошников / Коммерсантъ

В Липецке из-за застройки частного сектора в одну из квартир многоэтажки заселили 13 гастарбайтеров. Соседством возмутились другие собственники дома, пишет издание «Подъем».

В законности такого соседства усомнились жители дома на Киевской улице. Заселение, как вспоминает один из квартировладельцев, проходило ночью, в отсутствие лишних свидетелей. Гастарбайтеров, по мнению жильцов, разместили в доме не случайно — поблизости в частном секторе начинается стройка многоэтажного дома. Против возведения высотки выступали местные жители, но борьба завершилась победой девелопера. Теперь же, помимо сомнительной стройки, перед горожанами встала новая проблема — их собственный дом грозит превратиться в хостел.

Липчане решили обратиться в полицию, однако вызов участкового ничем не закончился: правоохранитель заверил, что больше десятка мигрантов заселили в квартиру по закону. «Зачем нам такие соседи в таком количестве? Извините, у нас дети малолетние. Как это, опасений может не быть? Участковый нам сказал, что, типа, все нормально, все легально», — разводят руками горожане. Недовольные таким ответом, они пожаловались в прокуратуру. Также готовится обращение в горсовет.

Ранее строители оккупировали квартиры дольщиков подмосковного ЖК «Остафьево». Несмотря на сдачу объекта, покупателям месяцами не выдают ключи. Как оказалось, даже после окончания ремонтных работ в их квартирах продолжают жить гастарбайтеры.

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