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22:08, 26 марта 2025Экономика

В московском ЖК квартиры дольщиков оккупировали строители

В Москве дольщики ЖК «Остафьево» обнаружили, что в их квартирах живут строители
Виктория Клабукова

Кадр: Telegram-канал Baza

Дольщики жилищного комплекса «Остафьево» в Новой Москве месяцами не могут дождаться заселения. Сроки сдвигали уже три раза ввиду разных причин, передает Telegram-канал Baza.

Дома в столичном ЖК были сданы еще в ноябре 2024 года, однако с тех пор заселились лишь два подъезда. Остальным покупателям вручение ключей отсрочивают — даты сдвигают то на конец января 2025 года, то на начало февраля. Последний раз сроки заселения перенесли на 28 февраля.

Однако к этому моменту квартиры уже оказались заняты: как выяснили дольщики, там проживают строители. Правда вскрылась случайно, когда покупатели пришли проверить готовность ремонтных работ. На их глазах в уже готовых к заселению квартирах строители готовили еду и спали, некоторые — даже сидя. При этом среди дольщиков немало ипотечников и семей с детьми. Пока вручение ключей откладывается, законным хозяевам приходится продлевать аренду и переплачивать.

Ранее незаконное жилище гастарбайтеров нашли в одном из домов ЖК «Ильинские луга» в Красногорске. В подвале здания собственники наткнулись на кровати, кухню с плитой, душевую кабину, ванну и унитазы. Кроме того, на штативах стояли лампы. По примерным подсчетам, в подвале обосновалось порядка 40 человек, а ключи от помещения строителям выдавали в управляющей компании.

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