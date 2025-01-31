В подмосковном ЖК обнаружили еще одно незаконное жилище гастарбайтеров

В подвале одного из домов ЖК «Ильинские луга» обосновались гастарбайтеры

В жилищном комплексе «Ильинские луга» в красногорском поселке Ильинское-Усов вновь незаконно обосновались гастарбайтеры. В этот раз жилище строителей обнаружили в подвале дома, пишет Readovka.

На импровизированные апартаменты дольщики наткнулись, когда стали бороться с засильем тараканов и крыс. В подвале, к собственному удивлению, жильцы обнаружили кровати, кухню с плитой, душевую кабину, ванну и унитазы. Вместе с газонокосилками и канистрами с горючим здесь хранились вывеска маркетплейса, дорожные знаки, курьерская униформа и сумки. Кроме того, на штативах стояли лампы — их назначение осталось для квартировладельцев загадкой. По примерным подсчетам, в подвале проживало порядка 40 человек.

Полиции, прибывшей на вызов, удалось задержать только двоих мигрантов. На следующее утро после появления незваных гостей гастарбайтеры стали выносить баулы с вещами. До сих пор проникнуть в подвал покупателям ЖК не удавалось. Как выяснилось, здесь строители обосновались еще в 2019 году, русским языком они не владеют. Лишь один из них смог объяснить, что ключи от подвала ему выдали в управляющей компании. Однако в самой организации утверждают, что ключи от помещения потеряли.

Прежде дольщики этого подмосковного ЖК пожаловались, что ремонтники поселились в их несданных квартирах. Строители проживали семьями. Застройщик ситуацию не комментировал.