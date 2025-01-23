Строители бесплатно поселились в новостройке и вызвали гнев москвичей

В Москве строители бесплатно поселились в новостройке и разозлили хозяев жилья

В Москве строители бесплатно поселились в квартире достроенного, но пока не сданного дома. Это вызвало гнев хозяев жилья, которые не смогли получить в срок ключи от недвижимости, пишет Telegram-канал «Осторожно, Москва».

Нелегальных жильцов заметили в ЖК «Ильинские луга» в красногорском поселке Ильинское-Усов. Купившая там квартиру семья обнаружила, что жилплощадь заняли строители. Они оборудовали на полу спальные места, положили на кухне продукты и развесили на радиаторах вещи. Оказалось, что строители заселились в чужую квартиру вместе с ребенком — на кадры попали спящая девочка и школьный рюкзак.

По словам владельцев жилья, ключи от новостройки они должны были получить до 15 января, но сроки выполнения работ затянулись. «В 3-й секции на 4-м этаже в квартирах, которые еще не сданы, живут рабочие целой толпой, задерживают сдачу квартиры, это разве законно? Почему ПИК не предоставляет им какую-то жилплощадь? Почему они должны жить именно в моей квартире, да и еще с ребенком маленьким?» — возмутился хозяин недвижимости. Семья обратилась за разъяснением ситуации к застройщику, но не получила ответа.

В июне 2024 года похожая ситуация произошла в жилом комплексе «Лосиноостровский парк». Строители поселились в пустой квартире новостройки, спали на полу в двух комнатах и готовили еду на кухне на настольной электрической плите. Владельцев разозлило то, что рабочие занимают их жилплощадь и сроки переезда в новые квартиры затягиваются.