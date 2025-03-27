Макрон понадеялся на Си Цзиньпина

Макрон: Си Цзиньпин может сыграть активную роль в укреплении мира на Украине

Председатель КНР Си Цзиньпин может сыграть очень активную роль в укреплении мира на Украине. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон, сообщает Le Figaro.

«Учитывая качество его диалога с Россией (...), я надеюсь, что председатель Си сможет сыграть очень активную роль в содействии нам в построении этого прочного и долгосрочного мира», — сказал он.

Французский лидер также отметил значимость мирной инициативы, которую глава Китая предпринял с Бразилией несколько месяцев назад.

Ранее Макрон заявил о необходимости диалога с Россией после окончания конфликта. По его словам, в день после окончания противостояния страны Европейского союза сядут за стол переговоров с Москвой.