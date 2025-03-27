Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
19:05, 27 марта 2025Мир

Макрон понадеялся на Си Цзиньпина

Макрон: Си Цзиньпин может сыграть активную роль в укреплении мира на Украине
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)
Эмманюэль Макрон

Эмманюэль Макрон. Фото: LUDOVIC MARIN / Pool / Reuters

Председатель КНР Си Цзиньпин может сыграть очень активную роль в укреплении мира на Украине. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон, сообщает Le Figaro.

«Учитывая качество его диалога с Россией (...), я надеюсь, что председатель Си сможет сыграть очень активную роль в содействии нам в построении этого прочного и долгосрочного мира», — сказал он.

Французский лидер также отметил значимость мирной инициативы, которую глава Китая предпринял с Бразилией несколько месяцев назад.

Ранее Макрон заявил о необходимости диалога с Россией после окончания конфликта. По его словам, в день после окончания противостояния страны Европейского союза сядут за стол переговоров с Москвой.

    Обсудить
    Последние новости

    Французские и британские военные отправятся на Украину. Макрон объяснил, что они будут там делать

    Казанские инженеры создали беспилотник нового поколения

    Российская блогерша призналась в мечте о густых волосах в подмышках

    Зеленский пожелал видеть на Украине готовых к войне европейских солдат

    Зеленский увидел человека с другой планеты в делегации США

    Жительницам российского региона решили платить по 100 тысяч рублей за раннюю беременность

    Зеленский обвинил США в непостоянстве

    Считавшаяся утонувшей на батискафе россиянка оказалась жива

    Зеленский заявил о готовности к прямым переговорам с Путиным

    В Харьковской области допустили расширение плацдарма у Купянска

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше